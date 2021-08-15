15 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
15 серпня 2021 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
15 серпня православна церква вшановує пам'ять Стефана Первомученика. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров'я і захист цих тварин.
Іменини 15 серпня святкує Степан.
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Прикмети 15 серпня
- Люди вірили, якою погода буде на Степана, то таким буде і вересень.
- Жаби голосно квакають – чекайте на зливу.
- Місяць 15 серпня з-за хмар світить – наступного дня буде вітряно.
Які прикмети 15 серпня / Фото Pexels
Що не можна робити 15 серпня
- Не сваріться ні з ким.
- Наші предки вірили, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати на себе біду.
- Не варто сьогодні вирішувати проблеми, які стосуються фінансів.