15 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 серпня 2021 , 09:16
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Джерело:

24 канал

15 серпня православна церква вшановує пам'ять Стефана Первомученика. У народі святий Стефан вважається покровителем коней, тому йому моляться за здоров'я і захист цих тварин.

Іменини 15 серпня святкує Степан.

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Прикмети 15 серпня

  • Люди вірили, якою погода буде на Степана, то таким буде і вересень.
  • Жаби голосно квакають – чекайте на зливу.
  • Місяць 15 серпня з-за хмар світить – наступного дня буде вітряно.


Які прикмети 15 серпня / Фото Pexels

Що не можна робити 15 серпня

  • Не сваріться ні з ким.
  • Наші предки вірили, що у цей день не слід було виходити на поле, аби не накликати на себе біду.
  • Не варто сьогодні вирішувати проблеми, які стосуються фінансів.
Автор: Андріана Будиш