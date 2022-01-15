Привітання з іменинами 15 січня приймають Сильвестр, Сергій та Марк.
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Прикмети 15 січня
- 15 січня вдарив сильний мороз – скоро холоди пройдуть і буде відлига.
- Хмарно на Сильвестра – погода зміниться.
- Півень кричить – буде відлига.
- Сорока багато скрекоче – очікуйте заметілі.
Що не можна робити 15 січня
- Слідкуйте за тим, що говорите і не розповідайте людям зайвого.
- Вірили, що на Сильвестра не можна їсти м'ясо, а особливо птицю.
- Не кричіть на дітей.
- Сьогодні не купуйте мотузок.