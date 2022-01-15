Поздравления с именинами 15 января принимают Сильвестр, Сергей и Марк.

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Приметы 15 января

  • 15 января ударил сильный мороз – скоро холода пройдут и будет оттепель.
  • Облачно на Сильвестра – погода изменится.
  • Петух кричит – будет оттепель.
  • Сорока много стрекочет – ожидайте метели.

Что нельзя делать 15 января

  • Следите за тем, что говорите и не рассказывайте людям лишнего.
  • Верили, что на Сильвестра нельзя есть мясо, а особенно птицу.
  • Не кричите на детей.
  • Сегодня не покупайте веревки.