Поздравления с именинами 15 января принимают Сильвестр, Сергей и Марк.
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Приметы 15 января
- 15 января ударил сильный мороз – скоро холода пройдут и будет оттепель.
- Облачно на Сильвестра – погода изменится.
- Петух кричит – будет оттепель.
- Сорока много стрекочет – ожидайте метели.
Что нельзя делать 15 января
- Следите за тем, что говорите и не рассказывайте людям лишнего.
- Верили, что на Сильвестра нельзя есть мясо, а особенно птицу.
- Не кричите на детей.
- Сегодня не покупайте веревки.