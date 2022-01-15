15 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

15 січня 2022 , 09:03
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

15 січня християни відзначають день пам'яті святого Сильвестра. Святий відзначився сильною вірою у Господа й допомагав християнам у часи гонінь. Сильвестр був римським єпископом, тож багато проповідував, хоч його за це принижували.

Привітання з іменинами 15 січня приймають Сильвестр, Сергій та Марк.

Також читайте Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Прикмети 15 січня

  • 15 січня вдарив сильний мороз – скоро холоди пройдуть і буде відлига.
  • Хмарно на Сильвестра – погода зміниться.
  • Півень кричить – буде відлига.
  • Сорока багато скрекоче – очікуйте заметілі.

Що не можна робити 15 січня

  • Слідкуйте за тим, що говорите і не розповідайте людям зайвого.
  • Вірили, що на Сильвестра не можна їсти м'ясо, а особливо птицю. 
  • Не кричіть на дітей.
  • Сьогодні не купуйте мотузок. 
Автор: Андріана Будиш