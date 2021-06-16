16 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

16 червня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

16 червня в народному календарі вшановують святого Лукіана. Святий ще у дитинстві залишився сиротою й роздав усе своє майно бідним. Лукіан вважається одним з основоположників Антіохійської богословської школи. Також він був редактором біблійських текстів.

Іменини 16 червня святкують Лук'ян, Марія та Григорій.

Також читайте Гороскоп на тиждень 14 – 20 червня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 16 червня

  • Північно-західний вітер віщує дощову погоду з туманами.
  • Туман вранці стелиться землею – до сонячної погоди.
  • Грози 16 червня означають поганий урожай.


16 червня яке свято сьогодні / Фото Вікіпедія

Що не можна робити 16 червня

  • 16 червня після заходу сонця не варто покидати дім. Вірили, що у цей день до людей "чіпляються" хвороби.
  • Не лихословте й не кричіть на інших.
  • Наші предки вважали, що на Лукіана не можна рано лягати спати. Під час довгого сну людина могла втратити своє здоров'я.
Автор: Квітослава Туз