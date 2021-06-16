16 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:30

16 червня в народному календарі вшановують святого Лукіана. Святий ще у дитинстві залишився сиротою й роздав усе своє майно бідним. Лукіан вважається одним з основоположників Антіохійської богословської школи. Також він був редактором біблійських текстів.