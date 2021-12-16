16 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 грудня 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

16 грудня 2021 року українські християни відзначають день Іоанна Мовчальника. Після смерті батьків, святий продав все майно і роздав отримані кошти бідним. Бувши дуже освіченим, Іоанн служив єпископом.

Після того, як новий правитель вигнав Іоанна з сану єпископа, святий вирішив відокремитись від людської спільноти й пішов у пустелю. У самітництві Іоанн зовсім не бачив людей і не говорив ні з ким цілих чотири роки, за що його і прозвали Мовчальником.

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Прикмети 16 грудня

  • Дрова тріщать у грубці – до морозу.
  • Зірки особливо яскраві на Іоанна – на віхолу.
  • Мало снігу – наступний рік буде неврожайним.
  •  Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю.


16 грудня – свято Іоанна Мовчальника

Що не можна робити 16 грудня

  • Не утискайте своїх емоцій. Якщо ви відчуваєте злість, сум чи радість – не приховуйте їх. Якщо вас щось турбує – поговоріть із близькими про це, а якщо ж ви маєте гарні новини, то обов'язково розкажіть їх.
Автор: Андріана Будиш