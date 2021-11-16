16 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 листопада 2021 , 08:25
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Джерело:

24 канал

16 листопада українські християни відзначають пам'ять доньки київського князя Всеволода Ярославовича – Анни. Анна зростала у розкішному дворі, але обрала шлях монахині. Хоч як батьки вмовляли дівчину вийти заміж за сина візантійського імператора, однак вона відмовилась, бо вбачала свою долю у служінні Господу. До слова, братом святої був Володимир Мономах.

Іменини 16 листопада святкує Анна.

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Прикмети 16 листопада

  • Хмари низько небом пливуть – скоро буде снігопад.
  • Якщо ввечері на 16 листопада падає сніг – зима буде м'якою.
  • Сірий день – до морозів.
  • Вдосвіта землю іній покрив – тепла можна вже не чекати.


16 листопада – день святої Анни Всеволодівної

Що не можна робити 16 листопада

  • Не засмучуйте своїх батьків. Двічі подумайте перед тим, як щось їм говорити.
  • Якщо у вас є кохана людина не забувайте про романтику у стосунках й влаштуйте справжнє побачення, від якого у вас обох залишаться гарні враження.
Автор: Андріана Будиш