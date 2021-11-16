16 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:25

16 листопада українські християни відзначають пам'ять доньки київського князя Всеволода Ярославовича – Анни. Анна зростала у розкішному дворі, але обрала шлях монахині. Хоч як батьки вмовляли дівчину вийти заміж за сина візантійського імператора, однак вона відмовилась, бо вбачала свою долю у служінні Господу. До слова, братом святої був Володимир Мономах.