16 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 листопада 2021 , 08:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 листопада українські християни відзначають пам'ять доньки київського князя Всеволода Ярославовича – Анни. Анна зростала у розкішному дворі, але обрала шлях монахині. Хоч як батьки вмовляли дівчину вийти заміж за сина візантійського імператора, однак вона відмовилась, бо вбачала свою долю у служінні Господу. До слова, братом святої був Володимир Мономах.
Іменини 16 листопада святкує Анна.
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Прикмети 16 листопада
- Хмари низько небом пливуть – скоро буде снігопад.
- Якщо ввечері на 16 листопада падає сніг – зима буде м'якою.
- Сірий день – до морозів.
- Вдосвіта землю іній покрив – тепла можна вже не чекати.
16 листопада – день святої Анни Всеволодівної
Що не можна робити 16 листопада
- Не засмучуйте своїх батьків. Двічі подумайте перед тим, як щось їм говорити.
- Якщо у вас є кохана людина не забувайте про романтику у стосунках й влаштуйте справжнє побачення, від якого у вас обох залишаться гарні враження.