16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
16 лютого значиться у християнському календарі особливим днем. Одразу після Стрітення вшановують пам'ять Анни Пророчиці і старця Симеона. Святих вшановують через те, що вони першими зустріли маленького Ісуса, якого Марія та Йосип привели до храму.
Джерело:24 канал
Привітання зі святом іменин приймають: Адріан, Анна, Василь та Володимир.
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Прикмети на 16 лютого
- Горобці 16 лютого голосно щебечуть – весна настане дуже скоро.
- Якщо ж на Симеона та Анни йде сніг – до весни ще далеко й варто очікувати дощового й холодного літа.
- Ліс шумить – до відлиги, а якщо дерева тріщать будуть затяжні морозів.
Прикмети 16 лютого
Що не можна робити 16 лютого
- У народі вважають, що 16 лютого є днем, в який дуже несприятливим буде позичати гроші. Вірять, що так ви прикличете на себе багато злиднів і нещасть.
- Сьогодні не можна багато і довго спати. Прикмети віщуть, якщо ви хочете мати добробут та бажаєте, аби ваші справи йшли добре, то сьогодні потрібно встати вдосвіта.
- На Симеона та Анни не можна кричати на дітей.
- Заборонено вдягати чорний одяг.
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