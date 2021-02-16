16 лютого значиться у християнському календарі особливим днем. Одразу після Стрітення вшановують пам'ять Анни Пророчиці і старця Симеона. Святих вшановують через те, що вони першими зустріли маленького Ісуса, якого Марія та Йосип привели до храму.

Привітання зі святом іменин приймають: Адріан, Анна, Василь та Володимир. До речі Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Прикмети на 16 лютого Горобці 16 лютого голосно щебечуть – весна настане дуже скоро.

Якщо ж на Симеона та Анни йде сніг – до весни ще далеко й варто очікувати дощового й холодного літа.

Ліс шумить – до відлиги, а якщо дерева тріщать будуть затяжні морозів. ​

Прикмети 16 лютого Що не можна робити 16 лютого У народі вважають, що 16 лютого є днем, в який дуже несприятливим буде позичати гроші. Вірять, що так ви прикличете на себе багато злиднів і нещасть.

Сьогодні не можна багато і довго спати. Прикмети віщуть, якщо ви хочете мати добробут та бажаєте, аби ваші справи йшли добре, то сьогодні потрібно встати вдосвіта.

На Симеона та Анни не можна кричати на дітей.

Заборонено вдягати чорний одяг.