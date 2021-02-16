16 февраля значится в христианском календаре особым днем. Сразу после Сретения чтят память Анны Пророчицы и старца Симеона. Святых почитают за то, что они первыми встретили маленького Иисуса, которого Мария и Иосиф привели в храм.

Поздравления с праздником именин принимают: Адриан, Анна, Василий и Владимир. Кстати Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Приметы на 16 февраля Воробьи 16 февраля громко щебечут – весна наступит очень скоро.

Если же на Симеона и Анны идет снег – до весны еще далеко и стоит ожидать дождливого и холодного лета.

Лес шумит – к оттепели, а если деревья трещат – будут затяжные морозы. ​

Приметы 16 февраля Что нельзя делать 16 февраля В народе считают, что 16 февраля является днем, в который очень неблагоприятным будет занимать деньги. Верят, что так вы призовете на себя много нищеты и несчастий.

Сегодня нельзя много и долго спать. Приметы предвещают, если вы хотите иметь благосостояние и хотите, чтобы ваши дела шли хорошо, то сегодня нужно встать на рассвете.

На Симеона и Анны нельзя кричать на детей.

Запрещено надевать черную одежду.