16 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
16 февраля значится в христианском календаре особым днем. Сразу после Сретения чтят память Анны Пророчицы и старца Симеона. Святых почитают за то, что они первыми встретили маленького Иисуса, которого Мария и Иосиф привели в храм.
Источник:24 канал
Поздравления с праздником именин принимают: Адриан, Анна, Василий и Владимир.
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Приметы на 16 февраля
- Воробьи 16 февраля громко щебечут – весна наступит очень скоро.
- Если же на Симеона и Анны идет снег – до весны еще далеко и стоит ожидать дождливого и холодного лета.
- Лес шумит – к оттепели, а если деревья трещат – будут затяжные морозы.
Приметы 16 февраля
Что нельзя делать 16 февраля
- В народе считают, что 16 февраля является днем, в который очень неблагоприятным будет занимать деньги. Верят, что так вы призовете на себя много нищеты и несчастий.
- Сегодня нельзя много и долго спать. Приметы предвещают, если вы хотите иметь благосостояние и хотите, чтобы ваши дела шли хорошо, то сегодня нужно встать на рассвете.
- На Симеона и Анны нельзя кричать на детей.
- Запрещено надевать черную одежду.
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