16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

16 лютого значиться у християнському календарі особливим днем. Одразу після Стрітення вшановують пам'ять Анни Пророчиці і старця Симеона. Святих вшановують через те, що вони першими зустріли маленького Ісуса, якого Марія та Йосип привели до храму.