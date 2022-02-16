16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
16 лютого 2022 , 08:28Читать новость на русском
16 лютого в Україні святкують день Анни Пророчиці і святого Симеона. Саме вони першими зустріли маленького Ісуса, якого Марія та Йосип привели до храму.
День янгола святкують Анна та Симеон.
До слова Масляна-2022 в Україні: коли святкувати смачну й гучну подію
Прикмети 16 лютого
- Птахи гучно щебечуть – скоро прийде весна.
- Снігопад 16 лютого – літо буде дощовим.
- Ліс шумить – буде відлига.
- День на Анни і Симеона сірий та похмурий – чекайте похолодання.
16 лютого – яке свято сьогодні
Що не можна робити 16 лютого
- Існує забобон, що сьогодні не можна довго спати. Інакше можна проспати усе щастя.
- На Анни і Симеона заборонено кричати на дітей і сваритись з ними.
- У народі вірять, що цього дня не можна зичити грошей.
- Не лайтесь.