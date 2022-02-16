16 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

16 лютого 2022 , 08:28
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16 лютого в Україні святкують день Анни Пророчиці і святого Симеона. Саме вони першими зустріли маленького Ісуса, якого Марія та Йосип привели до храму.

День янгола святкують Анна та Симеон.

До слова Масляна-2022 в Україні: коли святкувати смачну й гучну подію

Прикмети 16 лютого

  • Птахи гучно щебечуть – скоро прийде весна.
  • Снігопад 16 лютого – літо буде дощовим.
  • Ліс шумить – буде відлига.
  • День на Анни і Симеона сірий та похмурий – чекайте похолодання.


16 лютого – яке свято сьогодні

Що не можна робити 16 лютого

  • Існує забобон, що сьогодні не можна довго спати. Інакше можна проспати усе щастя.
  • На Анни і Симеона заборонено кричати на дітей і сваритись з ними.
  • У народі вірять, що цього дня не можна зичити грошей.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш