16 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 серпня 2021 , 08:42Читать новость на русском
Джерело:24 канал
16 серпня церква відзначає день святого Антонія Римлянина, який був чудотворцем. Святий Антоній осиротів в 19 років, роздав все майно бідним і постригся у ченці. Що не можна робити 16 серпня читайте далі.
Іменини сьогодні святкує Антон.
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Прикмети 16 серпня
- Якщо на Антонія дощить – негода затягнеться на декілька днів.
- Сильний вітер 16 серпня – узимку випаде багато снігу.
- Вірили, що за погодою на день Антонія можна визначити яким буде жовтень.
Що не можна робити 16 серпня
- У народі вірять, що 16 серпня не варто підмітати оселю, адже можна вимести з неї усе благополуччя.
- Не лайтеся.
- Цього дня не витрачайте багато коштів.
- Краще уникати гучних гулянь 16 серпня.
- Не паліть і не вживайте алкоголь.