17 березня день Ангела святкують Данило і Василь.
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Прикмети 17 березня
- Якщо граки прилетіли, то через місяць сніг зійде.
- Якщо птахи летять на старі гнізда, весна буде тепла.
- Граки зграями в'ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
Що не можна робити 17 березня
- Будьте продуктивними й не лінуйтеся. Намагайтесь зайняти свій час корисними справами, аби не думати про погане.
- На день вшанування Герасима існував кумедний забобон – не можна було носити нового взуття, адже тоді могла боліти шия.
- Не сваріться з родиною і коханими людьми.