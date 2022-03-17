17 марта день Ангела празднуют Даниил и Василий.
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Приметы 17 марта
- Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.
- Если птицы летят на старые гнезда, весна будет теплой.
- Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – до меняющейся погоды.
Что нельзя делать 17 марта
- Будьте продуктивны и не ленитесь. Старайтесь занять свое время полезными делами, чтобы не думать о плохом.
- На день памяти Герасима существовал забавный предрассудок – нельзя было носить новую обувь, ведь тогда могла болеть шея.
- Не ссорьтесь с семьей и любимыми людьми.