17 марта день Ангела празднуют Даниил и Василий.

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Приметы 17 марта

  • Если грачи прилетели, то через месяц снег сойдет.
  • Если птицы летят на старые гнезда, весна будет теплой.
  • Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – до меняющейся погоды.

Что нельзя делать 17 марта

  • Будьте продуктивны и не ленитесь. Старайтесь занять свое время полезными делами, чтобы не думать о плохом.
  • На день памяти Герасима существовал забавный предрассудок – нельзя было носить новую обувь, ведь тогда могла болеть шея.
  • Не ссорьтесь с семьей и любимыми людьми.