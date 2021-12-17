17 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:17

17 грудня українські віряни вшановують святу Варвару. Дівчина була дуже красивою, тож її батько вирішив не показувати її людям й змусив сидіти у вежі. Коли ж свята все ж вийшла у світ і прийняла християнство, то дуже розізлила язичника-батька.