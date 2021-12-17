17 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 грудня 2021 , 08:17
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Джерело:

24 канал

17 грудня українські віряни вшановують святу Варвару. Дівчина була дуже красивою, тож її батько вирішив не показувати її людям й змусив сидіти у вежі. Коли ж свята все ж вийшла у світ і прийняла християнство, то дуже розізлила язичника-батька.

Спочатку Варвару привели до правителя Мартиніана, який наказав піддати дівчину страшним тортурам. Побачивши, що вона не відмовиться від своєї віри, Мартиніан засудив Варвару до смерті. Катом мучениці став її ж батько, який власноруч відсік доньці голову.

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Прикмети 17 грудня

  • Вважали, якою була погода на Варвари – такою ж вона буде і на Різдво.

  • Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.

  • Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.

  • Горобці цвірінькають – буде тепло.


17 грудня – день святої Варвари

Що не можна робити 17 грудня

  • Цього дня не бажано вишивати і в'язати.
  • Не лихословте.
Автор: Андріана Будиш