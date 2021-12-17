17 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Джерело:24 канал
17 грудня українські віряни вшановують святу Варвару. Дівчина була дуже красивою, тож її батько вирішив не показувати її людям й змусив сидіти у вежі. Коли ж свята все ж вийшла у світ і прийняла християнство, то дуже розізлила язичника-батька.
Спочатку Варвару привели до правителя Мартиніана, який наказав піддати дівчину страшним тортурам. Побачивши, що вона не відмовиться від своєї віри, Мартиніан засудив Варвару до смерті. Катом мучениці став її ж батько, який власноруч відсік доньці голову.
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Прикмети 17 грудня
- Вважали, якою була погода на Варвари – такою ж вона буде і на Різдво.
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Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.
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Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.
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Горобці цвірінькають – буде тепло.
17 грудня – день святої Варвари
Що не можна робити 17 грудня
- Цього дня не бажано вишивати і в'язати.
- Не лихословте.