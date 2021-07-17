17 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

17 липня 2021 , 09:04
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Джерело:

24 канал

17 липня віряни вшановують Андрія Боголюбського, який поширював християнську віру й спорудив понад 30 церков. Також вважають, що Андрій Боголюбський заснував свято Покрови Богородиці. Однак, в історії України він відіграв доволі негативну роль, так як запам'ятався розоренням і спаленням Києва.

Іменини сьогодні святкують: Марта, Федір, Андрій.

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Прикмети 17 липня

  • Оси метушаться 17 липня – зима буде холодною.
  • Вітер цього дня означає затяжні дощі наступного тижня.
  • Велика роса зранку – день буде ясним і сонячним.

Що не можна робити 17 липня

  • Сьогодні не можна дивитися на вечірнє небо, адже, якщо ви побачите зірку, яка падає, то це віщуватиме хворобу у вашій родині.
  • Не сваріться й не ображайте інших.
  • Не вживайте сьогодні алкоголь.
  • Варто утриматись від гучних вечірок.
Автор: Квітослава Туз