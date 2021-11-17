17 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 листопада 2021 , 08:17
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Джерело:

24 канал

17 листопада вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученики були учнями святого Тита, який сам здобув мудрість від апостола Павла.

Іменини сьогодні святкують Ілля, Іван та Федір.

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Прикмети 17 листопада

  • У молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.
  • Якщо у новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця
  • Білі круги навколо сонця – чекайте на сніжну бурю.
  • Сонячний день 17 листопада вдався – буде мороз.
  • Дощить сьогодні – грудень буде з опадами.
  • Снігурі пір'я чистять – чекайте сильного вітру.

Що не можна робити 17 листопада

  • Цього дня намагайтесь не засмучуватись через дрібниці.
  • Не сваріться з коханими людьми. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки.
Автор: Андріана Будиш