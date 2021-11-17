17 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 листопада 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
17 листопада вшановується пам'ять пресвітера Ермея і єпископа Мирського Нікандра. Обидва мученики були учнями святого Тита, який сам здобув мудрість від апостола Павла.
Іменини сьогодні святкують Ілля, Іван та Федір.
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Прикмети 17 листопада
- У молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане.
- Якщо у новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця
- Білі круги навколо сонця – чекайте на сніжну бурю.
- Сонячний день 17 листопада вдався – буде мороз.
- Дощить сьогодні – грудень буде з опадами.
- Снігурі пір'я чистять – чекайте сильного вітру.
Що не можна робити 17 листопада
- Цього дня намагайтесь не засмучуватись через дрібниці.
- Не сваріться з коханими людьми. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки.