17 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

05:30

17 травня – День святої Палагеї. Вона жила в III столітті в Тарсі, а її батьки були заможними. Одного разу Пелагію побачив приймальний спадкоємець імператора Діоклетіана і закохався у неї. Однак дівчина відмовила йому, адже визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.