17 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

17 травня – День святої Палагеї. Вона жила в III столітті в Тарсі, а її батьки були заможними. Одного разу Пелагію побачив приймальний спадкоємець імператора Діоклетіана і закохався у неї. Однак дівчина відмовила йому, адже визнала себе християнкою і нареченою Ісуса Христа.
Іменини святкує Палагея.
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Прикмети 17 травня
- Сонце ясно зійшло – влітку завжди буде гарна погода.
- Багато хрущів літає – скоро очікуйте на посуху.
- Зозуля кує – на хорошу погоду.
- Якщо горобці зграями літають і місця не знаходять – скоро здійметься сильний вітер.
Що не можна робити 17 травня
- Цього дня не можна вбивати птицю. 17 травня не рекомендують навіть купувати її в магазині.
- Сни на святої Палагеї віщі. Проте, нікому їх не розповідайте.
- Не заздріть.