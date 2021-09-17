17 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 вересня 2021 , 08:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
17 вересня віряни вшановують ікону Божої Матері, яка більш відома під назвою Неопалима Купина. Святиня має величезне значення для українських християн й з її історією пов'язано багато легенд.
За Біблією, коли Мойсей випасав овець у горах, то побачив диво – неподалік від нього спалахнув кущ терну, однак він так і не згоряв. Підійшовши ближче, Мойсей почув голос Божий, який наказав йому вивести народ Ізраїля з єгипетського рабства.
Цікаво Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
У християнській культурі Неопалиму Купину асоціюють з Пречистою Дівою, і православні у цей день моляться іконі Божої Матері, що має аналогічну назву. Вірять, що ця ікона оберігає оселю від пожеж.
Прикмети 17 вересня
- День видався непогожим і дощовим – осінь буде сухою.
- Великі мурашники в лісі – до сильних морозів взимку.
- Багато горобини – зима буде холодною.
- Голуби гніздяться в цей день під дахом – будинок не постраждає від вогню.
- Зайця побачити 17 вересня – до біди.
17 вересня – прикмети свята
Що не можна робити 17 вересня
- Цього дня краще не виходити далеко за межі дому. Проведіть час з рідними й насолодіться сімейним затишком.
- Наші предки вірили, що 17 вересня не можна давати милостиню жебракам. Це могло призвести до хвороб і сварок у домі.