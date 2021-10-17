17 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

17 жовтня 2021 , 09:07
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Джерело:

24 канал

17 жовтня українські віряни відзначають пам'ять священномученика Єрофея. Святий жив у Афінах і поширював там слово Боже. Відомо, що Єрофей на власні очі бачив поховання Марії Діви.

Іменини сьогодні святкують: Вероніка та Володимир.

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Прикмети 17 жовтня

  • Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.
  • Цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
  • Якщо кінь тривожиться – до негоди.


Яке свято 17 жовтня

Що не можна робити 17 жовтня

  • Намагайтесь сьогодні уникати людних і гамірних місць.  Відповіді на питання, які вас турбують, прийдуть у цілковитій тиші.
  • Не дозволяйте собі лінуватися. Наполеглива праця зовсім скоро дасть гарний результат.
  • Не забувайте надихатись! Займіться улюбленою справою, перегляньте цікавий фільм чи просто поспостерігайте за природою.
Автор: Андріана Будиш