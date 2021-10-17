17 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
17 жовтня 2021 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
17 жовтня українські віряни відзначають пам'ять священномученика Єрофея. Святий жив у Афінах і поширював там слово Боже. Відомо, що Єрофей на власні очі бачив поховання Марії Діви.
Іменини сьогодні святкують: Вероніка та Володимир.
До слова Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені
Прикмети 17 жовтня
- Якщо вечірнє небо червоного кольору, то погода буде вітряною.
- Цього дня випав сніг, то через 40 днів настане справжня зима.
- Якщо кінь тривожиться – до негоди.
Яке свято 17 жовтня
Що не можна робити 17 жовтня
- Намагайтесь сьогодні уникати людних і гамірних місць. Відповіді на питання, які вас турбують, прийдуть у цілковитій тиші.
- Не дозволяйте собі лінуватися. Наполеглива праця зовсім скоро дасть гарний результат.
- Не забувайте надихатись! Займіться улюбленою справою, перегляньте цікавий фільм чи просто поспостерігайте за природою.