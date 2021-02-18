18 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

18 лютого відзначають день мучениці Агафії. Вона постраждала за віру під час гонінь на християн. Здавна селяни молилися Агафії за здоров'я тварин, щоб зберегти їх від пристріту і смерті від хворіб.
День Ангела святкують: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар.
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Прикмети 18 лютого
- Морозяний день 18 лютого – весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.
- Немає снігу 18 лютого – чекайте на посуху в літній період.
- Якщо на Агафію тепло, то зима вже закінчилася.
- Синиці щебечуть – дуже скоро буде відлига.
Що не можна робити 18 лютого
- На Агафії не можна ні з ким сваритись.
- Не випускайте сьогодні тварин на вулицю на довгий час.
- Сон, що насниться 18 лютого – буде віщим. Проте, забороняється розказувати про нього.