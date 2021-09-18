18 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
18 вересня 2021 , 09:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Православна церква 18 вересня відзначає день святих Захарія та Єлизавети, які були батьками Івана Хрестителя. Батько й мати Предтечі були дуже релігійними людьми, до прикладу, святий Захарій мав сан священника в Єрусалимському храмі. Натомість Єлизавета була рідною сестрою святої Анни – матері Марії Діви.
День Ангела 18 вересня святкують Захар та Єлизавета.
До слова Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження
Прикмети 18 вересня
- Листя швидко пожовкло й опало – осінь пройде з дощами, а зима буде холодною.
- Багато ягід на горобині – буде холодна осінь.
- Вітер зірвався 18 вересня – скоро очікуйте на сніг.
- Дощить сьогодні – бабине літо закінчилося.
Прикмети на день святих Захарія і Єлизавети
Що не можна робити 18 вересня
- Не погоджуйтесь сьогодні на авантюри. Спонтанність може дорого вам обійтися.
- 18 вересня варто прослідкувати за своїм здоров'ям. Якщо цього дня вас щось заболіло, не ігноруйте проблему, а одразу зверніться до лікаря.
- Навідайте батьків чи зателефонуйте їм. Можливо, зараз вони найбільше потребують вашої підтримки, тож не забувайте про них.