18 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:14

18 жовтня церква згадує святу мученицю Харитину, яка постраждала за віру в місті Понте у IV столітті. Харитина стала прикладом зразкової християнки, адже ні приниження, ні моральні тортури не змусили святу відмовитись від релігійних переконань, в результаті чого вона була страчена.