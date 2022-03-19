День Янгола сьогодні святкують Олена та Костянтин.
До слова Батьківські суботи у 2022 році: коли вшановувати тих, кого вже нема з нами
Прикмети 19 березня
- Морозяна погода – влітку буде спекотно.
- Дятел стукає – до морозів.
- Лід скресає на річках 19 березня – врожай буде бідним.
Що не можна робити 19 березня
- Не вживайте алкоголь. Пам'ятайте, що зараз не лише Великий піст, а й такий час, що треба тримати розум чистим й бути напоготові.
- Якщо ви посварились з кимось, то не варто затягувати цей конфлікт. Спробуйте поговорити з людиною, аби виправити ситуацію.
- Не лайтесь.