19 березня вшановують рівноапостольних Костянтина та Єлену, які відшукали хрест Ісуса. Цього дня нам потрібно брати приклад із цих святих й шукати світло серед темних днів. Українцям необхідно вірити у перемогу, як Єлена і Костянтин вірили, що віднайдуть Животворящий хрест, й Бог нам обов'язково допоможе.