День Янгола сьогодні святкують Олена та Костянтин.

До слова Батьківські суботи у 2022 році: коли вшановувати тих, кого вже нема з нами

Прикмети 19 березня

  • Морозяна погода – влітку буде спекотно.
  • Дятел стукає – до морозів.
  • Лід скресає на річках 19 березня – врожай буде бідним.

Що не можна робити 19 березня

  • Не вживайте алкоголь. Пам'ятайте, що зараз не лише Великий піст, а й такий час, що треба тримати розум чистим й бути напоготові.
  • Якщо ви посварились з кимось, то не варто затягувати цей конфлікт. Спробуйте поговорити з людиною, аби виправити ситуацію.
  • Не лайтесь.