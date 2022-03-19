19 марта чествуют равноапостольных Константина и Елену, отыскавших крест Иисуса. В этот день нам следует брать пример с этих святых и искать свет среди темных дней. Украинцам необходимо верить в победу, как Елена и Константин верили, что найдут Животворящий Крест, и Бог нам обязательно поможет.