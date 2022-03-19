День Ангела сегодня празднуют Елена и Константин.
К слову Родительские субботы в 2022 году: когда чествовать тех, кого уже нет с нами
Приметы 19 марта
- Морозная погода – летом будет жарко.
- Дятел стучит – до морозов.
- Лед скрежещет на реках 19 марта – урожай будет бедным.
Что нельзя делать 19 марта
- Не употребляйте алкоголь. Помните, что сейчас не только Великий пост, но и такое время, что нужно держать ум чистым и быть готовым ко всему.
- Если вы повздорили с кем-то, то не стоит затягивать этот конфликт. Попытайтесь поговорить с человеком, чтобы исправить ситуацию.
- Не ругайтесь.