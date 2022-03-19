19 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

19 березня 2022 , 09:02
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19 березня вшановують рівноапостольних Костянтина та Єлену, які відшукали хрест Ісуса. Цього дня нам потрібно брати приклад із цих святих й шукати світло серед темних днів. Українцям необхідно вірити у перемогу, як Єлена і Костянтин вірили, що віднайдуть Животворящий хрест, й Бог нам обов'язково допоможе.

День Янгола сьогодні святкують Олена та Костянтин.

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Прикмети 19 березня

  • Морозяна погода – влітку буде спекотно.
  • Дятел стукає – до морозів.
  • Лід скресає на річках 19 березня – врожай буде бідним.

Що не можна робити 19 березня

  • Не вживайте алкоголь. Пам'ятайте, що зараз не лише Великий піст, а й такий час, що треба тримати розум чистим й бути напоготові.
  • Якщо ви посварились з кимось, то не варто затягувати цей конфлікт. Спробуйте поговорити з людиною, аби виправити ситуацію.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш