19 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
19 березня 2022 , 09:02Читать новость на русском
19 березня вшановують рівноапостольних Костянтина та Єлену, які відшукали хрест Ісуса. Цього дня нам потрібно брати приклад із цих святих й шукати світло серед темних днів. Українцям необхідно вірити у перемогу, як Єлена і Костянтин вірили, що віднайдуть Животворящий хрест, й Бог нам обов'язково допоможе.
День Янгола сьогодні святкують Олена та Костянтин.
До слова Батьківські суботи у 2022 році: коли вшановувати тих, кого вже нема з нами
Прикмети 19 березня
- Морозяна погода – влітку буде спекотно.
- Дятел стукає – до морозів.
- Лід скресає на річках 19 березня – врожай буде бідним.
Що не можна робити 19 березня
- Не вживайте алкоголь. Пам'ятайте, що зараз не лише Великий піст, а й такий час, що треба тримати розум чистим й бути напоготові.
- Якщо ви посварились з кимось, то не варто затягувати цей конфлікт. Спробуйте поговорити з людиною, аби виправити ситуацію.
- Не лайтесь.