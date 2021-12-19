19 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

19 грудня 2021 , 09:03
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Джерело:

24 канал

19 грудня українські християни зустрічають одне із найулюбленіших свят – День святого Миколая Чудотворця. Легендарний святий народився у Лікії й прославився тим, що завжди допомагав нужденним.

Святого Миколая Чудотворця вважають одним із найважливіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За своє життя й навіть після нього святий звершив багато див, за що його й прозвали Чудотворцем.

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Святий Миколай є захисником усіх дітей, моряків й мандрівників. Тож, часто до цього угодника Божого моляться, аби він захистив близьких і завжди оберігав їх від лиха.

Прикмети 19 грудня

  • Який день на Миколу зимового, такий буде і на Миколи літнього.
  • У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи.
  • Багато інею – наступний рік буде врожайним.
  • Снігу багато випало – Новий рік теж сніжним вдасться.


Що не можна робити 19 грудня

Що не можна робити 19 грудня

  • Сьогодні не можна займатись хатньою роботою.
  • Суворо заборонено кричати і сваритись, особливо з дітьми.
  • 19 грудня триває Різдвяний піст, тому заборонено їсти м'ясо, яйця і продукти тваринного походження. Цього дня можна вживати рибу.
  • Якщо у вас сьогодні попросять милостиню – не відмовляйте. 
Автор: Андріана Будиш