19 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

08:34

19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла, який був Константинопольським патріархом. Шлях Павла був нелегким, адже він зазнав довгих гонінь збоку влади. Його декілька разів скидали з сану архиєпископа, адже тоді імперією керував Констанцій, який був єретиком.