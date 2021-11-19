19 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

19 листопада 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла, який був Константинопольським патріархом. Шлях Павла був нелегким, адже він зазнав довгих гонінь збоку влади. Його декілька разів скидали з сану архиєпископа, адже тоді імперією керував Констанцій, який був єретиком.

День Ангела 19 листопада святкують Максим, Павло, Василь та Ніна.

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Прикмети 19 листопада

  • Снігопад 19 листопада – зима теж буде сніжною.
  • Цього дня сонце яскраво світить – скоро морози будуть.
  • Багато зірок видно на небі – прикмета, що будуть холоди. А якщо зірок практично не видно, то на наступний день можливі снігопади.
  •  Гуси купаються у воді – чекайте відлиги.
  • Зграї ворон і галок кружляють в небі – буде снігопад.

Що не можна робити 19 листопада

  • Існує забобон, що цього дня треба віддати усі борги, які у вас є. Якщо ж ви цього не зробите – залишитеся в злиднях
  • Не гуляйте наодинці сьогодні.
  • Якщо ви збираєтесь у мандрівку – краще нікому про це поки не казати.
Автор: Андріана Будиш