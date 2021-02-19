19 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
19 лютого є днем пам'яті святого Вукола. Святий був наближеним учнем Іоана Богослова і вподальшому став першим єпископом, який проповідував віру Христову у Малій Азії. Також, 19 лютого відзначають День Державного Герба України.
Джерело:24 канал
Іменини святкують: Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа, Вукол.
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Прикмети 19 лютого
- Сьогодні сильний мороз – весна буде ранньою.
- Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим.
- Вірять, якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку.
- Прикмети віщують, що погода у Вуколин день пророкує погоду на березень.
Що не можна робити 19 лютого
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Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
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Не варто сьогодні зустрічатись із малознайомими людьми.
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Не давайте обіцянок 19 лютого.
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