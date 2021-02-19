19 лютого є днем пам'яті святого Вукола. Святий був наближеним учнем Іоана Богослова і вподальшому став першим єпископом, який проповідував віру Христову у Малій Азії. Також, 19 лютого відзначають День Державного Герба України.

Іменини святкують: Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа, Вукол. Цікаво Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Прикмети 19 лютого Сьогодні сильний мороз – весна буде ранньою.

Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим.

Вірять, якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку.

Прикмети віщують, що погода у Вуколин день пророкує погоду на березень. Що не можна робити 19 лютого Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

Не варто сьогодні зустрічатись із малознайомими людьми.

Не давайте обіцянок 19 лютого.