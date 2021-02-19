19 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
19 февраля является днем памяти святого Вукола. Святой был приближенным учеником Иоанна Богослова и в последующем стал первым епископом, который проповедовал веру Христову в Малой Азии. Также, 19 февраля отмечают День Государственного Герба Украины.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Мария, Кристина, Максим, Иван, Марфа, Вукол.
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Приметы 19 февраля
- Сегодня сильный мороз – весна будет ранней.
- Если сегодня оттепель, то лето будет жарким и дождливым.
- Верят, если сегодня одинокие люди будут молиться, то вскоре найдут свою половинку.
- Приметы сулят, что погода в Вуколин день предсказывает погоду на март.
Что нельзя делать 19 февраля
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.
- Не стоит сегодня встречаться с малознакомыми людьми.
- Не давайте обещаний 19 февраля.
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