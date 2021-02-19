19 февраля является днем памяти святого Вукола. Святой был приближенным учеником Иоанна Богослова и в последующем стал первым епископом, который проповедовал веру Христову в Малой Азии. Также, 19 февраля отмечают День Государственного Герба Украины.

Именины празднуют: Мария, Кристина, Максим, Иван, Марфа, Вукол. Интересно Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Приметы 19 февраля Сегодня сильный мороз – весна будет ранней.

Если сегодня оттепель, то лето будет жарким и дождливым.

Верят, если сегодня одинокие люди будут молиться, то вскоре найдут свою половинку.

Приметы сулят, что погода в Вуколин день предсказывает погоду на март. Что нельзя делать 19 февраля Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.

Не стоит сегодня встречаться с малознакомыми людьми.

Не давайте обещаний 19 февраля.