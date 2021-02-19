19 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

Джерело:24 канал
19 лютого є днем пам'яті святого Вукола. Святий був наближеним учнем Іоана Богослова і вподальшому став першим єпископом, який проповідував віру Христову у Малій Азії. Також, 19 лютого відзначають День Державного Герба України.
Іменини святкують: Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа, Вукол.
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Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.
Не варто сьогодні зустрічатись із малознайомими людьми.
Не давайте обіцянок 19 лютого.