19 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

19 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

19 лютого є днем пам'яті святого Вукола. Святий був наближеним учнем Іоана Богослова і вподальшому став першим єпископом, який проповідував віру Христову у Малій Азії. Також, 19 лютого відзначають День Державного Герба України.

Іменини святкують: Марія, Христина, Максим, Іван, Марфа, Вукол.

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Прикмети 19 лютого

  • Сьогодні сильний мороз – весна буде ранньою.
  • Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим.
  • Вірять, якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку.
  • Прикмети віщують, що погода у Вуколин день пророкує погоду на березень.

Що не можна робити 19 лютого

  • Уникайте цього дня сварок та помиріться з сусідами, якщо ви живете не в злагоді.

  • Не варто сьогодні зустрічатись із малознайомими людьми.

  • Не давайте обіцянок 19 лютого.