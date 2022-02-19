19 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

19 лютого 2022 , 09:02
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19 лютого в Україні святкують день святого Вуколи, який був учнем Іоана Богослова і першим єпископом Малої Азії.

День Ангела сьогодні святкують: Вукол, Марія та Іван.

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Прикмети 19 лютого

  • Сильні морози 19 лютого вдарили – весна буде ранньою.
  • Сніг тане цього дня – влітку буде жарко.
  • Вважають, якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку.

Що не можна робити 19 лютого

  • Сьогодні не сваріться з сусідами.
  • Краще плануйте свій час й не відкладайте справи на потім.
  • Вірили, що 19 лютого не можна давати обіцянок.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш