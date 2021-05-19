19 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

05:30

Православна церква 19 травня вшановує пам'ять праведного Іова Багатостраждального. На цей день припадали посіви гороху, тож у народі святого прозвали Іовом Горошником. Згідно з прикметами, цього дня земля має здатності зцілювати від недуг.