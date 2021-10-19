Апостол Хома відрізнявся від інших святих своєю недовірливістю. Коли Ісус Христос воскрес Фома не одразу повірив у це й сказав: "Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його – не повірю!".
Читайте Велична сторінка історії нашої держави: що відомо про українське козацтво
Коли Христос з'явився удруге, то запропонував апостолу Фомі переконатись у Його воскресінні. Спаситель попросив святого вкласти палець у його рани. Зробивши це, Фома увірував у воскресіння Ісуса.
Прикмети 19 жовтня
- Ворони в зграї збираються – то до негоди.
- Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.
- Якщо вечірнє небо яскраво-червоного кольору – до негоди.
- Туманний і похмурий ранок – день буде сонячним і ясним.
19 жовтня святкують день апостола Фоми / Фото Вікіпедія
Що не можна робити 19 жовтня
- Не заздріть іншим. Сконцентруйтесь на власному успіху й поставте цілі, яких будете досягати.