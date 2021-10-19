Апостол Фома отличался от других святых своей недоверчивостью. Когда Иисус Христос воскрес, Фома не сразу поверил в это и сказал: "Если не увижу на его руках знаков от гвоздей и не вложу своего пальца в место, где были гвозди, но и руки моей не вложу в бок его – не поверю!".

Читайте Величественная страница истории нашего государства: что известно об украинском казачестве

Когда Христос явился во второй раз, то предложил апостолу Фоме убедиться в Его воскресении. Спаситель попросил святого вложить палец в его раны. Сделав это, Фома уверовал в воскресение Иисуса.

Приметы 19 октября

Вороны в стаи собираются – к непогоде.

Дым стоит столбом – к теплой солнечной погоде. Если стелется по земле, то будет дождь.

Если вечернее небо ярко-красного цвета – к непогоде.

Туманное и пасмурное утро – день будет солнечным и ясным.



19 октября празднуют день апостола Фомы / Фото Википедия

Что нельзя делать 19 октября