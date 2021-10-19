19 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

19 жовтня православна церква вшановує святого Фому. Відомо, що святий був одним із 12 учнів Ісуса Христа. З постаттю Фоми або ж Хоми пов'язано багато притч, адже саме він з-поміж усіх апостолів найбільш легко піддавав сумнівам дива Божі, за що його прозвали Невіруючим.

Апостол Хома відрізнявся від інших святих своєю недовірливістю. Коли Ісус Христос воскрес Фома не одразу повірив у це й сказав: "Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його – не повірю!".

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Коли Христос з'явився удруге, то запропонував апостолу Фомі переконатись у Його воскресінні. Спаситель попросив святого вкласти палець у його рани. Зробивши це, Фома увірував у воскресіння Ісуса.

Прикмети 19 жовтня

Ворони в зграї збираються – то до негоди.

Дим стоїть стовпом – до теплої сонячної погоди. Якщо стелиться по землі, то буде дощ.

Якщо вечірнє небо яскраво-червоного кольору – до негоди.

Туманний і похмурий ранок – день буде сонячним і ясним.



19 жовтня святкують день апостола Фоми / Фото Вікіпедія

Що не можна робити 19 жовтня