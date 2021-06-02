2 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити сьогодні

У 2021 році 2 червня віряни відзначають день Фалалея, Олександра та Астерія. Ці святі були мучениками й постраждали за свою віру. Римський імператор Нумеріан наказав довго катувати їх і засудив до смертної кари.
Іменини святкують: Тимофій, Микита та Олексій.
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Прикмети 2 червня
- У другий день червня йде дощ – чекайте на сухий червень.
- Погода 2 червня прохолодна – весь липень буде холодним.
- Ворони зграями літають – скоро здійметься сильний вітер.
- Багато шишок на ялинках – до гарного врожаю огірків.
- Качки увесь день хлюпочуться у воді – до дощу.
Що не можна робити 2 червня
- Не сваріться сьогодні з сусідами. Конфлікти не приведуть ні до чого, окрім негативу й зіпсутих стосунків.
- Не заздріть і не обмовляйте інших поганими словами. Сконцентруйтесь на собі й працюйте над своїми талантами.