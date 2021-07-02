2 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

2 липня 2021 року християни вшановують день святого мученика Зосима. Наші предки вважали його покровителем бджіл і вірили, що Зосим "наливає" квіти медом. Також гадали, якщо поставити образ святого біля колодязя, то вода у ньому стане цілющою.