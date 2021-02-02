2 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Згідно до переказів, Євтимій зцілив сина одного арабського князя і через це багато арабів перейшли у християнство. Також, 2 лютого у світі відзначають День бабака.