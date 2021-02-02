2 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

2 лютого 2021 , 08:30
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2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Згідно до переказів, Євтимій зцілив сина одного арабського князя і через це багато арабів перейшли у християнство. Також, 2 лютого у світі відзначають День бабака.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкують: Єфим, Інна, Римма, Захар, Лев.

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Прикмети 2 лютого

  • Якщо у Єфимів день опівдні виглядає сонце – очікуйте ранньої весни.
  • Завірюха у цей день віщує холодну весну.
  • Вірять, якщо цього дня загубити рукавицю, то це призведе до бідності, а якщо поранити руку 2 лютого – ваша близька людина захворіє.
  • Іній в цей день обіцяє осінні нічні заморозки.
  • Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.


Що не можна робити 2 лютого

Що не можна робити 2 лютого

  • Не купуйте і не беріть у руки 2 лютого гострі предмети. Вважають, що вони можуть притягнути у дім сварки і хвороби.
  • Якщо сьогодні ви знайдете гроші на дорозі – у жодному разі не піднімайте їх.
  • На Єфимів день утримайтесь від виходу з дому після заходу сонця.