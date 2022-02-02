2 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
2 лютого 2022 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Також цього дня у світі святкують День бабака.
Іменини 2 лютого святкують: Юхим, Римма, Захар та Семен.
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Прикмети 2 лютого
- Сонячна погода 2 лютого – чекайте відлиги.
- Сильна заметіль цього дня означає холодну весну.
- Іній на деревах – восени швидко прийдуть заморозки.
- Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.
Що не можна робити 2 лютого
- Вірили, що цього дня не можна було брати у руки ножики чи ножиці. Якщо поранитись гострим предметом 2 лютого, то на людину могла чатувати велика небезпека.
- Якщо ви знайшли щось на дорозі, то краще не чіпати цю річ.
- Не кричіть на близьких сьогодні.