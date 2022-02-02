2 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

2 лютого 2022 , 08:41
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

2 лютого відзначають День пам'яті преподобного Євтимія Великого. Святий оселився у пустелі недалеко від Єрусалима, і згодом утворив там монастир. Також цього дня у світі святкують День бабака.

Іменини 2 лютого святкують: Юхим, Римма, Захар та Семен.

Читайте Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

Прикмети 2 лютого

  • Сонячна погода 2 лютого – чекайте відлиги.
  • Сильна заметіль цього дня означає холодну весну.
  • Іній на деревах – восени швидко прийдуть заморозки.
  • Прикмети кажуть, що сьогоднішня погода передбачить погоду на Масницю.

Що не можна робити 2 лютого

  • Вірили, що цього дня не можна було брати у руки ножики чи ножиці. Якщо поранитись гострим предметом 2 лютого, то на людину могла чатувати велика небезпека.
  • Якщо ви знайшли щось на дорозі, то краще не чіпати цю річ.
  • Не кричіть на близьких сьогодні.
Автор: Андріана Будиш