2 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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2 травня православні християни відзначають велике і радісне свято Пасхи. Також сьогодні церква вшановує пам'ять святого Івана-воїна, який став відомим через те, що знаходив і карав злодіїв. Що не можна робити 2 травня читайте у матеріалі.