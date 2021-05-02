2 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

2 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

2 травня православні християни відзначають велике і радісне свято Пасхи. Також сьогодні церква вшановує пам'ять святого Івана-воїна, який став відомим через те, що знаходив і карав злодіїв. Що не можна робити 2 травня читайте у матеріалі.

День ангела відзначають: Антонін, Георгій, Іван.

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Прикмети 2 травня

  • Дощовий і похмурий день – червень буде сухим і сонячним.
  • Тепла погода 2 травня – наприкінці місяця буде холодно.
  • Хороша прикмета на Великдень почути зозулю – це віщує поповнення в сімействі, а молодим дівчатам – швидке заміжжя.
  • Коли на Великдень ясно світить сонце, то через три дні піде дощ.
  • Якщо на Пасху хмарно і ледь крапає дощ, то буде гарний врожай.


Яке свято 2 травня

Що не можна робити 2 травня

  • Цього дня категорично заборонена праця. Не можна прибирати, поратись на господарстві й займатись рукоділлям.
  • Не лайтесь й не брешіть 2 травня.
  • Сьогодні не можна плакати й сумувати.
  • Заборонено відмовляти у милостині й допомозі.
Автор: Квітослава Туз