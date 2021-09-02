2 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

2 вересня 2021 , 08:20
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Джерело:

24 канал

2 вересня українські християни відзначають день пророка Самуїла. Святий був останнім і найзнаменитішим ізраїльським суддею, якого у народі дуже поважали.

Іменини 2 вересня відзначають: Самійло, Іван та Віктор.

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Прикмети 2 вересня

  • Журавлі летять високо і неспішно – до теплої осені.
  • Багато горобини поспіло – восени будуть часто йти дощі.
  • Хмари високо пливуть – на гарну погоду, низько – до дощів.

Що не можна робити 2 вересня

  • Уникайте розмов про особисте з малознайомими людьми.
  • Не можна лаятись і сваритись.
  • Згідно з прикметами, 2 вересня не можна підстригати волосся, адже це призведе до нещастя.
  • Не зліться на інших. Пам'ятайте про правило бумеранга.
Автор: Андріана Будиш