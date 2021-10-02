2 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
2 жовтня 2021 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:24 канал
2 жовтня віряни святкують день мучеників Трохима, Саватія і Зосими. Святі вважаються покровителями бджіл і бджолярів.
Іменини 2 жовтня святкує Анастасія.
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Прикмети 2 жовтня
- Дме південний вітер – чекайте хорошого врожаю озимих.
- Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в наступному році.
- Тепла і туманна погода – до сприятливої осені.
- Грім гримить – зима безсніжна буде.
Що не можна робити 2 жовтня
- Якщо ви відчуваєте потребу відпочити – не відкидайте її. Можливо коротка перерва надасть вам більше мотивації.
- Не тримайте у житті людей, які вам насолили. Проте не варто при цьому на них злитись, адже найкраща річ – це забути і відпустити.