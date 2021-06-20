20 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

20 червня 2021 року християни відзначають світле свято Трійці або ж Зелені свята. Трійця входить до 12 найбільших церковних свят у році. Також 20 червня святкують День медичного працівника та День батька.
Трійцю щорічно відзначають в інший день, адже дату свята вираховують від п'ятдесятого дня після Великодня. За традиціями, люди у цей день прикрашають свої оселі й подвір'я зеленими гілочками і квітами.
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Прикмети 20 червня
- Якщо на Трійцю дощить – буде гарний урожай хліба та грибів.
- Побачити веселку на Трійцю дуже хороша прикмета. Це віщуватиме вам міцне здоров'я весь рік.
- 20 червня спекотно – все літо буде посушливим.
Що не можна робити 20 червня
- Цього дня заборонена будь-яка праця. Не можна займатись рукоділлям та прибиранням.
- Не можна купатись у водоймах.
- Не лихословте й не вживайте алкоголь.