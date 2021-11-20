Ікона "Взиграніє Немовляти" є дуже популярною і чи не однією з найулюбленіших святинь у вірян. Біля цього образу часто творились дива й зцілювались люди, однак особливу силу вона проявляла як раз до жінок.
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До "Взиграніє Немовляти" моляться усі жінки при надії, молоді мами й ті, хто не може зачати. Часто до образу моляться навіть парами. Вірять, якщо з сердечною і щирою молитвою звернутись до цієї ікони Матері Божої, то вона неодмінно допоможе й оберігатиме малюка все життя.
Прикмети 20 листопада
- Сильний снігопад 20 листопада – навесні буде повінь.
- Ожеледиця 20 листопада – така погода протримається ще довго.
20 листопада святкують день ікони Божої Матері "Взиграніе"
Що не можна робити 20 листопада
- Майбутнім мама сьогодні не можна думати про погане, адже це може згубно вплинути на долю їхньої дитини.
- Вірили, що вагітним жінкам цього дня краще не вишивати й не в'язати.