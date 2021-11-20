Икона "Взыграние Младенца" является очень популярной и едва ли не одной из самых любимых святынь у верующих. Возле этого образа часто творились чудеса и исцелялись люди, однако особую силу она проявляла как раз к женщинам.

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К "Взыграние Младенца" молятся все беременные женщины, молодые мамы и те, кто не может зачать. Часто к образу молятся даже парами. Верят, если с сердечной и искренней молитвой обратиться к этой иконе Матери Божьей, то она непременно поможет и будет оберегать малыша всю жизнь.

Приметы 20 ноября

Сильный снегопад 20 ноября – весной будет наводнение.

Гололедица 20 ноября – такая погода продержится еще долго.



20 ноября празднуют день иконы Божьей Матери "Взыграние"

Что нельзя делать 20 ноября