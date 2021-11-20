20 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 листопада православні віряни святкують день Федота – одного з мучеників, який постраждав за віру в Христа. Також цього дня вшановують ікону Божої матері "Взиграніє Немовляти". Цей образ вважається унікальним, адже на ньому дитину Ісуса зображують у русі, а не статично, як на більшості святинь.

Ікона "Взиграніє Немовляти" є дуже популярною і чи не однією з найулюбленіших святинь у вірян. Біля цього образу часто творились дива й зцілювались люди, однак особливу силу вона проявляла як раз до жінок.

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До "Взиграніє Немовляти" моляться усі жінки при надії, молоді мами й ті, хто не може зачати. Часто до образу моляться навіть парами. Вірять, якщо з сердечною і щирою молитвою звернутись до цієї ікони Матері Божої, то вона неодмінно допоможе й оберігатиме малюка все життя.

Прикмети 20 листопада

Сильний снігопад 20 листопада – навесні буде повінь.

Ожеледиця 20 листопада – така погода протримається ще довго.



​ 20 листопада святкують день ікони Божої Матері "Взиграніе"

Що не можна робити 20 листопада