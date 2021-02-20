20 лютого в Україні щорічно вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Також, сьогодні відзначають день Луки Елландського. Святий був родом з Греції й після смерті батька став монахом. Біля гори Гелікон, Лука утворив чернечу громаду, де після його смерті побудували церкву.

Іменини святкують: Лука та Юліан. Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 20 лютого Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір – літо буде прохолодним.

Вітер 20 лютого обіцяє хороший врожай зернових культур.

Хмари високо пливуть – на гарну погоду.

Сині хмари – до потепління. Що не можна робити 20 лютого 20 лютого вважається поминальним днем, тож сьогодні не веселіться і не слухайте музику. Варто сходити у церкву і поставити свічку за тих, кого вже немає з нами.

Також, 20 лютого не можна одружуватись.

Не слід кричати й сваритись.