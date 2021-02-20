20 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
20 февраля в Украине ежегодно чествуют день памяти Героев Небесной Сотни. Также сегодня отмечают день Луки Элландского. Святой был родом из Греции и после смерти отца стал монахом. У горы Геликон, Лука создал монашескую общину, где после его смерти построили церковь.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Лука и Юлиан.
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Приметы 20 февраля
- Если солнце на Западе окрашивается в красный цвет – лето будет прохладным.
- Ветер 20 февраля обещает хороший урожай зерновых культур.
- Облака высоко плывут – к хорошей погоде.
- Синие облака – к потеплению.
Что нельзя делать 20 февраля
- 20 февраля считается поминальным днем, поэтому сегодня не веселитесь и не слушайте музыку. Стоит сходить в церковь и поставить свечку за тех, кого уже нет с нами.
- Также, 20 февраля нельзя жениться.
- Не следует кричать и ссориться.
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