20 февраля в Украине ежегодно чествуют день памяти Героев Небесной Сотни. Также сегодня отмечают день Луки Элландского. Святой был родом из Греции и после смерти отца стал монахом. У горы Геликон, Лука создал монашескую общину, где после его смерти построили церковь.

Именины празднуют: Лука и Юлиан. Также читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 20 февраля Если солнце на Западе окрашивается в красный цвет – лето будет прохладным.

Ветер 20 февраля обещает хороший урожай зерновых культур.

Облака высоко плывут – к хорошей погоде.

Синие облака – к потеплению. Что нельзя делать 20 февраля 20 февраля считается поминальным днем, поэтому сегодня не веселитесь и не слушайте музыку. Стоит сходить в церковь и поставить свечку за тех, кого уже нет с нами.

Также, 20 февраля нельзя жениться.

Не следует кричать и ссориться.