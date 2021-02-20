20 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

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20 лютого в Україні щорічно вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Також, сьогодні відзначають день Луки Елландського. Святий був родом з Греції й після смерті батька став монахом. Біля гори Гелікон, Лука утворив чернечу громаду, де після його смерті побудували церкву.