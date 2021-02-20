20 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

20 лютого 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

20 лютого в Україні щорічно вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Також, сьогодні відзначають день Луки Елландського. Святий був родом з Греції й після смерті батька став монахом. Біля гори Гелікон, Лука утворив чернечу громаду, де після його смерті побудували церкву.

Іменини святкують: Лука та Юліан.

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Прикмети 20 лютого

  • Якщо сонце на заході забарвлюється в червоний колір – літо буде прохолодним.
  • Вітер 20 лютого обіцяє хороший врожай зернових культур.
  • Хмари високо пливуть – на гарну погоду.
  • Сині хмари – до потепління.

Що не можна робити 20 лютого

  • 20 лютого вважається поминальним днем, тож сьогодні не веселіться і не слухайте музику. Варто сходити у церкву і поставити свічку за тих, кого вже немає з нами.
  • Також, 20 лютого не можна одружуватись.
  • Не слід кричати й сваритись.